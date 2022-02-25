В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил детали специальной военной операции на Украине.

В частности, он заявил, что неонацисты и бандеровцы размещают реактивные системы залпового огня и другие виды тяжелого артиллерийского вооружения в центре и в жилых кварталах Харькова и Киева. Такие действия являются откровенным терроризмом, так как военные преступники прячутся за спинами гражданского населения.

Напомним, что ранее представители ЛНР заявили, что ВСУ могли использовать в качестве живого щита наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. Военнослужащие украинской армии заявили, что в ходе эвакуации передовой базы не могут предоставить гарантии безопасности наблюдателям.

Ранее также сообщалось, что и на Донбассе ВСУ часто задействуют подобную тактику, размещая танки, бронетранспортеры и вооружение во дворах частных домов или жилых кварталах.