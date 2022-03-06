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На Украине националисты при отступлении бросают свою военную технику, полученную от западных стран. Об этом сообщает Министерство обороны России в своём пресс-релизе.

Согласно опубликованной информации, во время выполнения военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации в Харьковской области российскими военными было получено в качестве трофеев различное вооружение. В частности, сообщается о противотанковых ракетных комплексах Javelin и NLAW, множестве разных боеприпасов и средствах связи.

Кроме того, были получены амуниция и обмундирования. Всё это, как уточняется, отправляли Украине страны НАТО. Также были получены личные документы участников незаконных вооружённых формирований.

О брошенной военнослужащими ВСУ технике мы сообщали и ранее. В частности, речь идёт о семи танках Т-64БВ.

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