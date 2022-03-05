Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ВСУ продолжают оставлять свою технику во время отступления. Об этом сообщает портал anna-news.info.

Бросают свою бронетехнику украинские военные зачастую прямо в населённых пунктах или поблизости от них. Кроме того, часть боевой техники захватывается силами ДНР и ЛНР или российской армии в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Так, ранее силы Росгвардии из Чечни поделились кадрам, сделанными на базе украинских войск, которая была недавно захвачена. Согласно опубликованной информации, трофеями стали не менее семи танков Т-64БВ, а также три БТР-3, две ЗУ-23-2, а также один бронеавтомобиль. Помимо этого, они получили большое количество оружия.

В селе Анадоль был захвачены БМП-2, которую оставили прямо у сельсовета. В городе Счастье силы ЛНР получили танк Т-64БВ. Также сообщается об оставленном ВСУ БТР-4 у села Липцы.

Ранее мы сообщали о семи захваченных танках в боях за Волноваху. Но четыре из них оказались подбиты, другие три без топлива.

Вам может понравиться

Лидер Rammstein отменил концерты в России

Тилль Линдеман сообщил, что отменил запланированные концерты в двух городах России. Выступления лидера немецкой группы Rammstein должны были состояться в Москве и Новосибирске 5 и 11 декабря этого года соответственно.

Народная милиция ДНР захватила четыре танка ВСУ под Волновахой

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал о захвате позиций ВСУ в селе Андреевка. Как отмечается, этот населённый пункт расположен немного южнее города Волноваха. Согласно словам Трушнина, штурм территории провели бойцы
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту

Родным солдата, погибшего в ходе спецоперации на Украине, окажут необходимую помощь

Глава Якутска Айсен Николаев пообещал оказать помощь семье якутского солдата, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом Николаев сообщил на своём канале в Telegram. Согласно опубликованной им информации,
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 марта – небольшая облачность, до -5 °C | город Мытищи: погода, 5 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 5 марта – небольшой снег, до 3 °C | Подольск: погода, 5 марта – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 5 марта – пасмурно, до 5 °C |