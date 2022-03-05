Военнослужащие ВСУ продолжают оставлять свою технику во время отступления. Об этом сообщает портал anna-news.info.

Бросают свою бронетехнику украинские военные зачастую прямо в населённых пунктах или поблизости от них. Кроме того, часть боевой техники захватывается силами ДНР и ЛНР или российской армии в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Так, ранее силы Росгвардии из Чечни поделились кадрам, сделанными на базе украинских войск, которая была недавно захвачена. Согласно опубликованной информации, трофеями стали не менее семи танков Т-64БВ, а также три БТР-3, две ЗУ-23-2, а также один бронеавтомобиль. Помимо этого, они получили большое количество оружия.

В селе Анадоль был захвачены БМП-2, которую оставили прямо у сельсовета. В городе Счастье силы ЛНР получили танк Т-64БВ. Также сообщается об оставленном ВСУ БТР-4 у села Липцы.

Ранее мы сообщали о семи захваченных танках в боях за Волноваху. Но четыре из них оказались подбиты, другие три без топлива.