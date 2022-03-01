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Колумнист Алексей Селиванов в своём Telegram-канале заявил, что украинские диверсанты осуществили попытку провести диверсию на въезде в Мелитополь. Его слова передаёт РЕН ТВ.

Как сообщает Селиванов, диверсанты попытались пробраться в город на школьном автобусе. Школьный автобус имеет отличающую его раскраску – жёлтый цвет. Согласно заявлению колумниста, диверсанты пытались проехать в Мелитополь во время движения российской колонны.

Но, как отметил Селиванов, у них ничего не вышло. На опубликованных с мест событий видеокадрах можно увидеть полностью разбитый автобус, находящийся на обочине.

«По нацистской привычке украинские диверсанты прикрываются детьми, потом обвиняют российскую армию, своих освободителей», — заявил колумнист.

Ранее в Штабе обороны ДНР заявили, что украинские националисты обстреляли гражданское население. Произошло это во время эвакуации из населенного пункта Волноваха.

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