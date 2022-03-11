Украинская фабрика фейков, или украинский центр информационно-психологических операций, как она официально называется, объявила набор добровольцев. Организации требуются люди, которые займутся организацией пропаганды в других странах.

Информацию сообщает RT, ссылаясь на документы, которые оказались у СМИ. В бумагах, принадлежащих одному из подразделений ВСУ, указано, что требуется активно развивать в России истерию по поводу санкций со стороны Запада, а также распространять информацию, что в России скоро начнется всеобщая мобилизация.

Одним из важных направлений является оказание давления на самые «больные места», в документах призывается запугивать россиян последствиями антироссийских санкций, распространять слухи о скором повышении стоимости продуктов питания, бытовой техники, одежды.

В дни начала спецоперации на Украине в России появился шквал сообщений о том, что в банках не выдают наличные, эта информация поступала с этой же украинской фабрики фейков.