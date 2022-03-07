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На Кипре призвали остановить травлю живущих здесь россиян со стороны граждан других стран.

С соответствующим обращением выступила недавно украинская диаспора Кипра. Так, было отмечено, что переживания украинцев можно понять, но они не являются поводом и оправданием для совершения противоправных действий в отношении граждан других стран, которые живут на Кипре.

«Мы призываем всех украинцев воздержаться от актов насилия в любой форме — вербальной или невербальной: угроз, кибербуллинга, нанесения ущерба имуществу и физического насилия», — заявляется в обращении.

Сейчас в мире наблюдается волна антироссийских настроений, из-за чего страдают находящиеся за границей россияне. Так, в Европе у автомобилей с российскими номерами режут шины. Страдают и магазины, принадлежащие россиянам – их витрины могут, к примеру, облить краской. В результате многие россияне за границей попросту боятся покидать свой дом.

Ранее мы сообщали, что российские военные журналисты начали получать в соцсетях угрозы в свой адрес. Некоторые из угрожающих даже выступают открыто.

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