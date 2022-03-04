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Российские военные журналисты, занимающиеся освещением хода спецоперации, которая проводится на Украине, рассказали, что им начало поступать много угроз в соцсетях. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, корреспонденты получают просто огромное количество угроз как в личных сообщениях, так и в комментариях под своими постами. В частности, им даже угрожают физической расправой. Злоумышленники действуют, как правило, анонимно, но в некоторых случаях выступают открыто.

Кроме того, некоторые недоброжелатели даже начали звонить или слать сообщения с угрозами родственникам журналистов. В некоторых случаях в этих сообщениях заявлялось о смерти корреспондентов.

Такие действия, как было заявлено, являются деятельностью центров психологических операций.

Недавно мы сообщали, что украинский блогер проговорился о намеренном использовании РСЗО «Ураган» силами ВСУ. Как он сообщил, использовали их для обстрел окраин Харькова.

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  • Анна
  • 03.03.2022
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