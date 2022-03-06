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На Украине проводили задачи по улучшению существующих ракетных вооружений, кроме того, создавались новые. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник из военного ведомства.

Согласно информации источника, использовать эти ракетные вооружения предполагалось как средство для доставки ядерного оружия. Кроме того, было заявлено, практически все эти разработки Украина скрывала, представляя их как работу над общими проектами с остальными странами.

К примеру, в 2013 году Украина добилась соглашения с Турцией о взаимодействии в ракетной сфере. Планировалось задействовать ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное». В рамках сотрудничества предполагалось создать мобильный комплекс с баллистической ракетой, дальность которой могла достигать до 1500 километров.

Кроме того, было отмечено, что с 2017 года украинский ракетный полигон «Алибей» используется для проведения лётных испытаний ракетной техники.

Ранее мы сообщали, что созданием “грязной” ядерной бомбы на Украине занимались в зоне Чернобыльской АЭС. За счёт естественного повышенного фона радиации это было легко скрыть.

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