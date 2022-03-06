Украина могла задействовать зону Чернобыльской атомной электростанции для того, чтобы проводить работы по получению плутония и созданию «грязной» бомбы. Об этом заявляет издание РИА Новости, ссылаясь на представителя одного из компетентных ведомств России.

Согласно озвученной информации, зона Чернобыльской АЭС была задействована как место, где проводились различные работы по созданию ядерного оружия. Так, здесь не только изготавливали «грязную» бомбу, но и выделяли плутоний. Отмечается, что это было довольно легко скрыть – в данном регионе свой естественный повышенный фон радиации.

Задействованы в этих работах, в частности, были сотрудники Одесского национального политехнического университета. Как заявляет источник издания, у них имеется огромный опыт в сфере термоядерных реакций. Также участие принимали подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук.

Ранее мы сообщали, что власти Украины вывезли документы о ядерной программе. Сейчас эти бумаги могут находиться во Львове. Также они могли быть уничтожены.