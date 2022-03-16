Минобороны России выложило во всеобщий доступ видео, на котором показывается, как ведут работу экипажи вертолетов Ка-52 и уничтожают наземные цели на Украине при помощи управляемых ракет «Атака».

На видео российские военные на вертолетах Ка-52, которые еще называют «Аллигаторами», при помощи точных ударов уничтожают 122-мм гаубицу «Акция» и военный грузовик, принадлежащие армии Украины.

Задачи российской авиации, которая участвует в спецоперации на территории Украины – это точное поражение целей врага, поддержание пехоты, а также обеспечение безопасности колонн с гуманитарной помощью.

При этом Ка-52, разведывательно-ударный вертолет нового поколения российских ВС, является одной из грозных машин в воздухе. Оснащен управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также тепловыми ловушками, которые предназначены для увода в сторону ракет, направленных на сам вертолет.