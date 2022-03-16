Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны России выложило во всеобщий доступ видео, на котором показывается, как ведут работу экипажи вертолетов Ка-52 и уничтожают наземные цели на Украине при помощи управляемых ракет «Атака».

На видео российские военные на вертолетах Ка-52, которые еще называют «Аллигаторами», при помощи точных ударов уничтожают 122-мм гаубицу «Акция» и военный грузовик, принадлежащие армии Украины.

Задачи российской авиации, которая участвует в спецоперации на территории Украины – это точное поражение целей врага, поддержание пехоты, а также обеспечение безопасности колонн с гуманитарной помощью.

При этом Ка-52, разведывательно-ударный вертолет нового поколения российских ВС, является одной из грозных машин в воздухе. Оснащен управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также тепловыми ловушками, которые предназначены для увода в сторону ракет, направленных на сам вертолет.

Вам может понравиться

Российские ВС обнаружили в порту Бердянска брошенные корабли и катера Украины

На Украине полным ходом идет спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, которую проводят военные силы России. Стало известно, что российские военнослужащие захватили в Бердянске украинскую военно-морскую базу. Подразделения ВС России

При выходе из Совета Европы Россия может остаться в части конвенций

Константин Косачев, вице-спикер Совфеда, заявил, что если Россия даже выйдет из Совета Европы, она имеет право находиться в тех конвенциях, которые затрагивают ее национальные интересы. Об этом сенатор рассказал на

Церемонию вручения кинопремии “Ника” перенесли

Ежегодное вручение национальной кинопремии “Ника” пройдёт в этом году позже обычного. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Вручать “Нику” кинодеятелям будут осенью. Кинопремия появилась ещё в 80-е годы прошлого столетия. Вручается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – небольшая облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – переменная облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до -2 °C |