Учёные заявили, что тропические леса Амазонки уже в скором будущем могут превратиться в сухую саванну.

Как сообщается, с начала этого столетия тропические леса теряют свою устойчивость. Это значит, что они не могут с прежней лёгкостью и скоростью восстанавливаться после засухи и пожаров. Такая ситуация наблюдается на большей части тропического леса. Больше всего страдают от этого регионы, которые находятся возле ферм, городов и территорий, задействованной для лесозаготовок.

По словам учёных, сейчас тропические леса приближаются к критической точке. Если ситуацию не удастся исправить и вырубка лесов будет продолжаться, то уже в ближайшие десятилетия огромные участки леса начнут стремительно погибать. В итоге тропические леса попросту станут огромной саванной.

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