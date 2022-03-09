читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные заявили, что тропические леса Амазонки уже в скором будущем могут превратиться в сухую саванну.

Как сообщается, с начала этого столетия тропические леса теряют свою устойчивость. Это значит, что они не могут с прежней лёгкостью и скоростью восстанавливаться после засухи и пожаров. Такая ситуация наблюдается на большей части тропического леса. Больше всего страдают от этого регионы, которые находятся возле ферм, городов и территорий, задействованной для лесозаготовок.

По словам учёных, сейчас тропические леса приближаются к критической точке. Если ситуацию не удастся исправить и вырубка лесов будет продолжаться, то уже в ближайшие десятилетия огромные участки леса начнут стремительно погибать. В итоге тропические леса попросту станут огромной саванной.

Ранее мы сообщали о найденном в Китае крупнейшем ударном кратере. Появился он около 46-53 тысяч лет назад.

Вам может понравиться

Сингапурский стартап создаёт «растительное мясо», не уступающее натуральному

Слоистый бекон и сочное куриное филе на растительной основе могут вскоре стать практически неотличимыми по вкусу и свойствам от оригинальных продуктов. Стартап из Сингапура уже далеко продвинулся в создании альтернативных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – ясно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 1 °C |