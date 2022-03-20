Специалисты Массачусетского технологического института научили быстро бегать роботизированного мини-гепарда. Информация об этом была опубликована на сайте MIT News.

Отмечается, что такой бег в реальности довольно сложен из-за различных препятствий и опасности столкнуться с ними или упасть. Кроме того, сложности могут возникнуть и из-за самой поверхности. Но специалисты смогли обойти эти факторы, так как робот обучался самостоятельно.

Для этого были задействованы нейронные сети на симуляторе. Они позволили вместить 100-дневный опыт пробежек в три часа. Таким образом, робот научился самостоятельно определять самый подходящий способ передвижения по пересечённой местности, не полагаясь на оператора. Скорость его передвижения составляет 14,04 километра в час.

Ранее учёные сообщили, что применение роботов на промышленных предприятиях приведёт к повышенной смертности людей. Как отмечается, на таких предприятиях в основном работают люди без высшего образования и из-за роботов они потеряют доход и доступ к здравоохранению.