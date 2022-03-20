Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Массачусетского технологического института научили быстро бегать роботизированного мини-гепарда. Информация об этом была опубликована на сайте MIT News.

Отмечается, что такой бег в реальности довольно сложен из-за различных препятствий и опасности столкнуться с ними или упасть. Кроме того, сложности могут возникнуть и из-за самой поверхности. Но специалисты смогли обойти эти факторы, так как робот обучался самостоятельно.

Для этого были задействованы нейронные сети на симуляторе. Они позволили вместить 100-дневный опыт пробежек в три часа. Таким образом, робот научился самостоятельно определять самый подходящий способ передвижения по пересечённой местности, не полагаясь на оператора. Скорость его передвижения составляет 14,04 километра в час.

Ранее учёные сообщили, что применение роботов на промышленных предприятиях приведёт к повышенной смертности людей. Как отмечается, на таких предприятиях в основном работают люди без высшего образования и из-за роботов они потеряют доход и доступ к здравоохранению.

Вам может понравиться

Дым от лесных пожаров приводит к разрушению озонового слоя над планетой

Канадские учёные продемонстрировали, как дым от лесных пожаров приводит к разрушению озонового слоя. Статья с результатами их исследования была опубликована изданием Science. Как заявляют учёные, если глобальное потепление спровоцирует частое
  • Анна
  • 20.03.2022
  • читать 1 минуту

Учёные из Токийского университета создали эволюционирующую РНК

Японские учёные сумели создать систему, состоящую из молекул РНК, которые могли сами воспроизводиться и изменяться, а также усложняться. Предполагается, что именно такой процесс мог быть на планете в то время,
  • Анна
  • 20.03.2022
  • читать 1 минуту

Eurekalert: Поедающие метан бактерии превращают парниковый газ в топливо

Современный метод исследований позволили выявить невиданные ранее атомные структуры, контролирующие процесс переработки бактериями метана в экологиески безвредное топливо. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |