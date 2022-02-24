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Появление стремительно «умнеющих» роботов, которые занимают места людей на промышленных предприятиях, приводит к гибели последних, уверены ученые Пенсильванского и Йельского университетов.

Они провели исследование и выяснили, что роботы в основном занимают рабочие места, доступные гражданам без высшего образования. Из-за этого они лишаются стабильного дохода и теряют доступ к системе здравоохранения, что является одной из основных причин смертности. Кроме того, есть еще и косвенная причина – «экономическая жизнеспособность» уволенного из-за автоматизации человека существенно снижается.

По словам исследователей, властям необходимо поднять минимальную заработную плату, чтобы работники без высшего образования могли перейти на другое место без потери заработка, и усилить меры социальной защиты. Кроме того, требуется запретить торговлю опиоидами без рецептов, так как многие люди, которых заменяют роботы, умирают от передозировки наркотических препаратов.

Ученые также отметили, что чаще всего умирают из-за автоматизации люди в возрасте 45-54 года.

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