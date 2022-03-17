Американские учёные считают, что библейские города Содом и Гоморру уничтожил метеоритный дождь.

Как считают учёные, некоторые событие, которые описаны в Библии, могли произойти в действительности. Это касается уничтожения данных городов. Кроме того, метеоритный дождь мог привести к падению стен Иерихона – данный город находился на расстоянии всего лишь в 32 километра от Содома и Гоморры.

Учёные предположили, что крупный метеорит вошёл в атмосферу над городами и в 2,5 км от поверхности Земли он взорвался. Из-за этого появилась ударная волна, чья скорость составила около 1200 км/ч. Также учёные выяснили, что температура в момент инцидента была более две тысячи градусов Цельсия. Выжить в таких условиях нет никакой возможности. Всего погибло около восьми тысяч человек. По обнаруженным останкам специалисты пришли к выводу, что люди взрывались.

Специалисты отметили, что в то время у людей не было технологий, который позволили бы сымитировать подобное явление.

Ранее мы сообщали, что учёные собираются просканировать пирамиду Хеопса при помощи космических лучей. Они намереваются изучить пустоты, в которых могут быть артефакты.