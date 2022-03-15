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Учёные собираются просканировать пирамиду Хеопса, чтобы установить, что именно находится внутри её пустот.

Как сообщается, в пирамиде имеется две пустоты. Одна из них, самая большая по размерам, расположена над большой галереей. Предполагается, что этот проход может вести к комнате фараона Хеопса. Что именно представляют из себя пустоты, учёные достоверно не знают.

По словам специалистов, пустоты могут представлять как несколько небольших комнат, так и одно большое помещение. По одному из предположений, это скрытая погребальная камера Хеопса. Однако это также может оказаться и простой строительной пустотой, необходимой для строительства пирамиды.

Для проведения сканирования учёные хотят установить систему телескопов с высокой чувствительностью. Поставлены они будут вдоль основания. Такие высокочувствительные телескопы даже смогут обнаружить артефакты в пустотах, если они там есть.

Ранее мы сообщали, что учёные нашли в ледниках оружие для охоты на оленей. Возраст этого оружия составляет около 1700 лет.

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