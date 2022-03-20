Учёные заявили о новой теории, согласно которой может существовать ещё одна Вселенная, которую они назвали «зеркальной».

Согласно этой теории, во время Большого взрыва, когда образовалась Вселенная, также появилась и другая версия этой Вселенной. При этом по оси времени она начала двигаться в обратном направлении. Таким образом, эта Вселенная является «зеркальной» или «Антивселенной».

Однако, как отметили учёные, физически попасть в эту Антивселенную нет возможности. Несмотря на это, как они предполагают, Антивселенная пересекается с нашим миром. Но это указывает большое количество находящихся в космосе нейтрино, которые способны создавать тёмную материю. Учёные в настоящее время не могут объяснить существование тёмной материи и даже уловить её для изучения.

Специалисты предполагают, что если такая Антивселенная действительно существует, то нейтрино могут иметь несколько типов и один из них должен быть безмассовым. На данный момент учёным известен лишь нижний предел массы нейтрино.

Ранее мы сообщали, что в лунном грунте были найдены элементы, являющиеся для человека опасными. Как было заявлено, это необходимо учитывать во время колонизации Луны.