читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали о новой форме программированной гибели клеток, в которой задействована медь.

В своём исследовании учёные установили, что медь может связываться с особыми белками, в результате чего начинается образование агрегатов, которые представляют для клетки опасность. Кроме того, было выявлено существование молекул ионофоры, которые помогают проводить перемещение атомов меди через клеточные мембраны.

Таким образом можно вызвать гибель клеток, которые были захвачены раком и на которые лекарства не оказали ожидаемого влияния. Результаты этого исследования могут пригодиться для борьбы с раком и создания новых антибиотиков. Однако учёные отметили, что очень важно соблюдать определённое количество меди.

Отмечается, что одна из молекул уже прошла клинические испытания и помогла пациентам, у которых опухоль развивалась с помощью митохондрий.

Ранее учёные предложили использовать муравьёв для диагностики раковых заболеваний. Как было отмечено, муравьев можно научить находить поражённые раком клетки по запаху.

Вам может понравиться

В России разработали приложения с занятиями для лечения бессонницы

Мобильное приложение, которое будет помогать людям бороться с бессонницей, создали в России. Учёные Сеченовского университета разработали методику из еженедельных самостоятельных занятий и “упаковали” её в приложение для смартфонов. По словам

Учёные нашли связь между депрессией и домоседством

Постоянное нахождение дома может привести к серьёзным заболеваниям и усилить депрессию. Такие выводы сделали британские учёные из Института психиатрии психологии и нейронаук. Для своего исследования они отобрали более 160 человек.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |