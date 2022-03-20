Специалисты рассказали о новой форме программированной гибели клеток, в которой задействована медь.

В своём исследовании учёные установили, что медь может связываться с особыми белками, в результате чего начинается образование агрегатов, которые представляют для клетки опасность. Кроме того, было выявлено существование молекул ионофоры, которые помогают проводить перемещение атомов меди через клеточные мембраны.

Таким образом можно вызвать гибель клеток, которые были захвачены раком и на которые лекарства не оказали ожидаемого влияния. Результаты этого исследования могут пригодиться для борьбы с раком и создания новых антибиотиков. Однако учёные отметили, что очень важно соблюдать определённое количество меди.

Отмечается, что одна из молекул уже прошла клинические испытания и помогла пациентам, у которых опухоль развивалась с помощью митохондрий.

Ранее учёные предложили использовать муравьёв для диагностики раковых заболеваний. Как было отмечено, муравьев можно научить находить поражённые раком клетки по запаху.