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Французские учёные выяснили, что муравьи в состоянии определять раковые опухоли по запаху. К таким выводам специалисты прошли после ряда тестов.

Эксперименты, которые проводились ранее, определили, что среди животных раковые новообразования по запаху могут определять собаки. Это объяснялось наличием особых химических соединений в раковых клетках, которые в числе прочего попадают в мочу, пот и иные выделения человека. Люди к запаху таких химических соединений невосприимчивы, но животные с более острым обонянием его замечают.

Продолжая такие эксперименты исследователи выяснили, что раковые клетки способны по запаху определять ещё и насекомые, а именно муравьи. Во время тестов учёные “предложили” муравьям определить, где находятся здоровые клетки, а где клетки от раковых опухолей яичника. За каждый “правильный ответ” муравьям давали сахарную воду, и те довольно быстро научились отличать здоровые и нездоровые клетки.

Учёные говорят, что сейчас определить раковые опухоли на ранних стадиях непросто. Человеку требуется подчас болезненная и недешёвая диагностика. А анализ крови на онкомаркеры больше подходит для контроля лечения. Сейчас ни животных, ни насекомых для диагностики не используют, но исследователи не исключают, что такая практика может применяться будущем. Во всяком случае, держать муравьёв для определения раковых клеток менее накладно чем собак.

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