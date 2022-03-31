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Специалисты объяснили, как вирус-убийца, который заражает гусениц, заставляет их подниматься на верхушки деревьев.

Речь идёт о нуклеополихедровирусах, которые могут заражать некоторых насекомых, в том числе и гусениц. Согласно заявлению учёных Китайского сельскохозяйственного университета, заражённые гусеницы незадолго до смерти поднимаются на самые верхушки деревьев. Как было заявлено, это помогает вирусу активнее распространяться.

В исследовании было выяснено, что поведение заражённых гусениц объясняется изменением активности генов. Всего было задействовано шесть генов. В итоге гусеницы начинают реагировать на свет и подниматься выше. Подтвердить это удалось благодаря тому, что в эксперименте также были задействованы слепые гусеницы. Так как они не видели источника света, они не могли на него реагировать.

Ранее учёные выяснили, почему некоторые попугаи являются долгожителями. Оказалось, что продолжительность их жизни зависит от размера мозга и когнитивных способностей.

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