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Немецкие исследователи, вероятно, разгадали секрет долголетия попугаев. Эти птицы могут доживать до 80 лет. Но это исключительные случаи – в основном же, продолжительность жизни попугаев составляет около 30 лет.

В своём исследовании учёные изучили данные о более чем 130 тысячах попугаев, которые обитают в зоопарках по всему миру. При этом специалисты изучили более 210 видов этих птиц, чтобы исследование получилось более достоверным.

Как оказалось, продолжительность жизни попугаев напрямую связана с размером их мозга и когнитивными способностями. Учёные отметили, что объём мозга этих птиц достаточно большой в сравнении с размерами тела. По словам специалистов, если результаты исследования применить к птицам в дикой природе, то получится, что умственные способности помогают попугаям лучше избегать хищников и эффективнее находить пропитание. А это уже ведёт к закреплению навыков на эволюционном уровне и повышает выживаемость популяции.

Учёные также отметили, что высокие умственные способности требуют большого времени на развитие. Поэтому условный “период детства” у попугаев продолжается дольше, чем у многих других птиц.

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