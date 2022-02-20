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Учёные во время своего недавнего исследования сумели установить, когда повышение уровня моря дошло до современной скорости.

Как сообщается, группа учёных исследовала сведения, касающиеся изменения уровня моря за две тысячи лет. Было установлено, что резкие изменения начались вместе с промышленной революцией – с 1863 года.

Сначала изменения были замечены только на побережье США. Затем спустя некоторое время изменения начались в Канаде и Европе. Помимо этого, также начались постепенные изменения климата, что, в свою очередь, привело к таянию ледников. Со временем происходящее только ускорялось. Как заявили учёные, с 1940 года было замечено рекордное повышение уровня моря.

Согласно заявлению учёных, эти выводы помогут определить начало климатических изменений и подготовиться к повышению уровня моря в будущем.

Ранее специалисты Калифорнийского университета составили 100 тысяч сценариев изменения климата. В этом им помогло компьютерное моделирование.

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