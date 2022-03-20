Японские учёные сумели создать систему, состоящую из молекул РНК, которые могли сами воспроизводиться и изменяться, а также усложняться.

Предполагается, что именно такой процесс мог быть на планете в то время, когда жизнь только зарождалась. Согласно заявлению учёных, созданная система является доказательством того, что простые биологические молекулы могли стать основой для появления сложных живых систем.

Так, по одной из теорий появления жизни на Земле самыми первыми были РНК-молекулы, которые сейчас задействованы во многих внутриклеточных процессах. В частности, за счёт них осуществляется связь между ДНК и белками. По мнению учёных, миллиарды лет назад молекулы РНК могли существовать сами по себе.

Со временем накопленные мутации привели к появлению РНК, которая могла катализировать определённые белки. Также возникла ДНК, и РНК стала между ней и белками посредником.

Многие учёные сомневались насчёт этого предположения, однако учёные из Японии доказали, что такой процесс мог происходить.

Ранее мы сообщали, что учёные нашли способ, позволяющий возродить крыс, которые жили 120 лет назад. Для этого они воспользовались методом редактирования генов.