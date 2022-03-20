читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские учёные сумели создать систему, состоящую из молекул РНК, которые могли сами воспроизводиться и изменяться, а также усложняться.

Предполагается, что именно такой процесс мог быть на планете в то время, когда жизнь только зарождалась. Согласно заявлению учёных, созданная система является доказательством того, что простые биологические молекулы могли стать основой для появления сложных живых систем.

Так, по одной из теорий появления жизни на Земле самыми первыми были РНК-молекулы, которые сейчас задействованы во многих внутриклеточных процессах. В частности, за счёт них осуществляется связь между ДНК и белками. По мнению учёных, миллиарды лет назад молекулы РНК могли существовать сами по себе.

Со временем накопленные мутации привели к появлению РНК, которая могла катализировать определённые белки. Также возникла ДНК, и РНК стала между ней и белками посредником.

Многие учёные сомневались насчёт этого предположения, однако учёные из Японии доказали, что такой процесс мог происходить.

Ранее мы сообщали, что учёные нашли способ, позволяющий возродить крыс, которые жили 120 лет назад. Для этого они воспользовались методом редактирования генов.

Вам может понравиться

PopSci: Носимая «акустическая ткань» может служить микрофоном и отслеживать данные о здоровье

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT)и Школы дизайна Род-Айленда создали тканевый микрофон, который может хорошо гармонировать с одеждой, сохраняя при этом модный стиль. Об этом сообщает портал Popular Science (PopSci).

Учёные нашли связь между депрессией и домоседством

Постоянное нахождение дома может привести к серьёзным заболеваниям и усилить депрессию. Такие выводы сделали британские учёные из Института психиатрии психологии и нейронаук. Для своего исследования они отобрали более 160 человек.

Eurekalert: Поедающие метан бактерии превращают парниковый газ в топливо

Современный метод исследований позволили выявить невиданные ранее атомные структуры, контролирующие процесс переработки бактериями метана в экологиески безвредное топливо. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |