Учёные установили, что заболевание коронавирусом приводит к уменьшению объёма мозга. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В эксперименте были задействованы 785 человек. Всем им было от 51 до 81 года. Кроме того, участникам исследования дважды провели сканирование мозга. 401 человек, как уточняется, перенесли заболевание COVID-19.

Отмечается, что с возрастом мозг уменьшается сам по себе, причём начинается этот процесс с 30-40 лет. По итогам исследования было установлено, что у людей, которые переболели коронавирусом, объём мозга сильнее сократился. При этом отмечается, что у тех, кто перенес заболевание тяжелее и был госпитализирован, объём мозга сократился больше по сравнению с теми, кто перенёс заболевание в лёгкой форме.

Кроме того, COVID-19 вызывает ухудшение когнитивных способностей, и это процесс необратим.

Ранее учёные сообщали, что COVID-19 может негативно повлиять на половую систему мужчин. В частности, он может вызвать эректильную дисфункцию.