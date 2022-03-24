Туристка из России, которая уехала отдыхать в Турцию, несмотря на то, что в настоящее время цены на отдых весьма не радуют, рассказал о том, какая обстановка сейчас на курорте.

Своим опытом туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», который опубликовал её отзыв на платформе «Яндекс. Дзен». По словам путешественницы, улететь в Турцию именно сейчас она решила из опасения, что в дальнейшем цены могут возрасти ещё больше.

Сейчас неделя отдыха на двоих в отеле с двумя звёздами, питанием на базе завтраков и перелетом обошлась туристке в 103 тысячи рублей. Согласно заявлению россиянки, так, как раньше, уже никогда не будет, поэтому не стоит откладывать жизнь на потом, а нужно продолжать жить.

Кроме того, туристка отметила, что в Турции можно без проблем снимать наличные, а в любом магазине можно использовать банковскую карту для оплаты. Также она рассказала, что видела много россиян, которые, как она считает, пережидают в Турции неспокойное время.

Ранее туристка, застрявшая в Сочи, рассказала о взлетевших ценах на проживание в отеле. Также она отметила, что за поездку на такси до Москвы здесь начали требовать около 50 тысяч рублей.