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Стоимость нефти в Японии 9 марта в среду увеличилась до своего максимального значения, начиная с августа 2008 года. Причиной этому стало проведение Россией специальной операции на территории Украины, а также антироссийские санкции, которые напрямую касаются закупки энергоресурсов. Информацию об увеличение цен можно увидеть на товарно-сырьевой бирже Токио, если посмотреть итоги торгов.

Таким образом, стоимость одного килолитра дубайской сырой нефти, а это 6,289 барреля, составила больше 80 тысяч иен. Это около 690 долларов по сегодняшнему курсу.

А ночью со вторника на среду данный показатель доходил до цифры в 88 тысяч иен, это около 759 американских долларов.

Джо Байден, глава Соединенных Штатов Америки, днем ранее ввел указ, в соответствии с которым запрещаются поставки энергоносителей из России, а также запрещены новые инвестиции в энергетический сектор РФ.

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