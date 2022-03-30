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Из-за поддержки, которую получает Россия от двух стран, введённые против неё санкции оказались неэффективными. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на The Spectator.

Журналисты указывают, что Запад слишком высоко оценил собственную экономическую мощь, что сейчас и демонстрируют антироссийские санкции, которые можно назвать неработающими. Отмечается, что из-за санкций европейские страны сократили приобретение российской нефти, но им всё ещё приходится покупать газ. При этом Китай и Индия не присоединились к этим санкциям.

В публикации указывается, что после того, как Россия начала на Украине спецоперацию, Индия заключила с ней контракт на приобретение шести миллионов баррелей нефти. Это составляет около половины от того объёма, что был приобретён в прошлом году. Объясняется такая ситуация, что нефть из России продаётся со скидкой и стоит около 30 долларов за баррель. Таким образом, всё то количество нефти, которое не купит Запад, могут забрать себе Индия и Китай.

Ранее авторы Financial Times заявили, что санкции против России могут привести к расколу Запада. Как было заявлено, новые экономические санкции могут привести к развитию серьезного экономического кризиса в Европе.

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