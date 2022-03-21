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В США рассказали о проблемах, с которыми стране приходится иметь дело после введения запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает американское издание The Atlantic.

Как сообщается, Америка является одним из крупнейших производителей нефти и газа. За счёт этого США имеют энергетическую независимость. Однако, как указывается, нижнюю цену на энергоносители требуется устанавливать в соответствии с показателями на мировых биржах.

После введения различных антироссийских санкций, цены на бензин с огромной скоростью начали расти. При этом в Саудовской Аравии отказались прислушиваться к призывам Байдена об увеличении поставок. Кроме того, не вышло и реализовать политику «чистой энергии», так как нет законодательной базы, позволяющей снизить зависимость от нефти.

В статье заявляется, что сейчас у властей США нет ясного плана, благодаря которому можно было бы поддержать свою энергетическую безопасность. Страна находится в сильной зависимости от мирового рынка.

Ранее американский эксперт Ричард Блэк заявил, что антироссийские санкции приведут к «абсолютному хаосу» в США. Он указал, что в США и без того высокий уровень инфляции.

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