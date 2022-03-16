Представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк считает, что санкции против России приведут к «абсолютному хаосу» в США. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Специалисту был задан вопрос о том, повлияют ли как-нибудь эти санкции на саму Америку. На это Блэк дал положительный ответ. Он рассказал, что в стране уже некоторое время наблюдается ухудшение уровня жизни, что провоцирует постепенное исчезновение среднего класса. Кроме того, в США весьма сильная инфляция и постоянный рост цен.

Санкции США против России приведут к исчезновению нормальной мировой торговли, что станет причиной к возникновению абсолютного хаоса в экономике Америки. Он также отметил, что стоит также ожидать взрыв западной финансовой системы, и это будет чудовищно.

В качестве альтернативы эксперт призывает начать проводить переговоры, главной темой которых станет создание новой экономической парадигмы.

Ранее авторы Global Times заявили, что санкции США вредят не только России, но и Европе. Как было отмечено, так США пытаются полностью привязать Европу к себе.