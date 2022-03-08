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Сын и внук певицы Софии Ротару были задержаны на границе между Украиной и Молдавией. Об этом рассказали украинские СМИ.

Так, как было заявлено, на границе между двумя странами служба безопасности Украины заметила группу из девяти человек. Они намеревались тайно перейти границу. Отмечается, что восемь человек в этой группе являлись украинцами, причём призывного возраста. Ещё один мужчина был жителем Молдавии, который помогал украинцам перейти границу. Пересечь её они намеревались на лодке.

Оказалось, что среди задержанных были сын певицы Ротару Русла Евдокименко и её внук Анатолий.

Сейчас на Украине проводится всеобщая мобилизация мужчин призывного возраста, однако многие из них пытаются уклониться. Они осуществляют попытки выбраться из страны, притворяясь гражданами других государств или предлагая взятки, а также прячась в багажниках машин. По всей видимости, сын и внук певицы также хотели уклониться и скрыться в другой стране.

Ранее в Польше заявили, что беженцы из Украины смогут жить в стране легально на протяжении 18 месяцев. В дальнейшем этот срок могут продлить.

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