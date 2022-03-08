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Согласно законопроекту, разработанному польскими властями, беженцы с Украины получат возможность жить и работать в Польше на протяжении полутора лет. В дальнейшем этот срок может быть продлен до 36 месяцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что на протяжении установленного срока граждане Украины могут находиться в стране абсолютно легально. Дети получат возможность ходить в детские сады и школы, а взрослые – устраиваться на работу.

Для польских семей, приютивших у себя дома беженцев, предусмотрена выплата в размере 40 злотых ежедневно на протяжении первых двух месяцев.

В настоящий момент, по словам главы польского МВД Маруша Каминьского, в стране находится 1,85 миллиона украинских беженцев, которые приехали в Польшу после 24 февраля. Он также отметил, что их численность будет в дальнейшем увеличиваться ежедневно.

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