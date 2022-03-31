Арбитражный суд города Санкт-Петербурга отклонил иск комбината питания «Фирма Флоридан» в отношении Управления Федеральной антимонопольной службы, оспаривающий итоги тендеров на поставку питания в детские сады Василеостровского района.

СМИ писали, что руководство комбината детского питания «Фирма Флоридан» направило 38 исков к УФАС по Санкт-Петербургу. Компания требовала отменить повторное проведение 19 тендеров на организацию питания в детских садах Василеостровского района. Причиной пересмотра тендеров стали грубые нарушения со стороны районных чиновников, готовивших конкурсную документацию.

В четверг, 31 марта, в Арбитражном суде прошло заседание по 7 искам «Фирмы Флоридан» в отношении УФАС. По решению суда в удовлетворении завяленных требований по 1 иску было отказано в удовлетворении, по остальным 6 искам разбирательство было приостановлено. В связи с этим руководству комбината питания не удалось оспорить решение ФАС о приостановке пересмотра тендеров на организацию питания в детских садах Василеостровского района.

Ранее, комбинат детского питания «Фирма Флоридан» пытался оспорить решение Управления федеральной антимонопольной службы, которое заключалось в том, что «Фирма Флоридан» вступала в картельный сговор с комбинатом «Артис-Детское питание» при ведении торгов на организацию питания в Кировском районе. Стоимость контракта составляла свыше 440 млн рублей. Суд отклонил претензии «Фирмы Флоридан» по отношению к ФАС.

Напомним, о коррумпированности рынка детского питания в Санкт-Петербурге неоднократно заявлял экс-глава УСП Алексей Барабанщиков. Эксперт отмечал тотальное безразличие чиновников Смольного, в частности, губернатора Александра Беглова, к рынку социального питания. После громких высказываний, Барабанщиков был подвергнут уголовному преследованию и уволен. В СМИ утверждают, что таким путем Беглов решил «избавиться» от Барабанщикова, который не побоялся открыто критиковать его.