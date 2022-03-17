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Студент из Мариуполя в беседе с изданием РИА Новости рассказал, что не может связаться со своей матерью, оставшейся в Волновахе.

Как сообщается, студент по имени Артем и его девушка покинули Мариуполь и эвакуировались в Таганрог. По их словам, они решили эвакуироваться после того, как в многоэтажный дом, где они жили, попал уже третий снаряд. Кроме того, он отметил, что с начала марта у них в доме не было ни воды, ни света, ни газа. Готовить еду они были вынуждены у подъезда на костре, при этом город находился под обстрелом.

Сейчас Артем находится в пункте временного пребывания. Он рассказал, что его мама в Волновахе, а его бабушка и сестра мамы в Рыбинском под Волновахой. Там ведутся ожесточенные бои, и ни с кем из них Артем не может связаться. Он заявил, что думает отправиться в Донецк, чтобы оттуда попытаться их найти.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя по гуманитарному коридору выехало около двух тысяч машин с мирными гражданами. Об этом сообщил Городской совет Мариуполя.

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