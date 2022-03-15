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К 15:00 по Московскому времени из Мариуполя выехало две тысячи автомобилей с гражданским населением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мариупольский городской совет.

В настоящий момент собираются выехать из города мирные граждане еще на таком же количестве авто. Все они отправятся в Запорожье, где смогут получить необходимую помощь, передает РИА Новости.

Напомним, что сегодня открыт гуманитарный коридор из Мариуполя, по которому мирные граждане могут покинуть город. Решения о таких коридорах были приняты в рамках второго и третьего раундов переговоров между российской и украинской делегациями, состоявшихся в Беларуси.

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