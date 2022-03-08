читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Великобритании предположили, что Стоунхендж мог являться древним солнечным календарём. Об этом сообщили специалисты Борнмутского университета.

Стоунхендж, как уточняется, был построен около пяти тысяч лет назад. Расположение его камней могло, по предположению учёных, использоваться для отслеживания солнечного года. При этом продолжительность года, согласно этому предположению, составляет 365,25 дня.

Археолог Тимоти Дарвилл заявил, что камни внешнего круга указывают на 30 дней в месяце. Камни внутреннего круга являются временами года. При этом в месяце было три недели по 10 дней каждая.

Похожий календарь существовал ещё в Средиземноморье около трёх тысяч лет назад. Позже его приняли в Египте. Вероятно, что люди, построившие Стоунхендж, вдохновились этим календарём.

О том, что Стоунхендж был календарём, предполагалось и ранее. Так, учёные установили, что если встать в центре конструкции, то во время летнего и зимнего солнцестояний солнце будет находиться под особыми камнями.

Ранее мы сообщали, что в Шотландии нашли пиктский камень. Его могли создать примерно в V-VI веке.

Вам может понравиться

Наиболее крупные доисторические акулы-мегалодоны жили в холодных водах океана

Учёные установили, где обитали доисторические акулы-мегалодоны. Выводы специалистов были опубликованы изданием Historical Biology. Как отмечается, мегалодоны были весьма крупными акулами, но оказалось, что и они не имели одинаковых размеров. Так,
  • Анна
  • 08.03.2022
  • читать 1 минуту

В Шотландии недалеко от места знаменитой битвы при Нехтансмере нашли пиктский камень

В Шотландии был найден пиктский символический камень размером 1,7 метра. Нашли камень на фермерском поле в районе Аберлемно во время геофизических исследований. Как сообщается, проводили исследование учёные Абердинского университета. В
  • Анна
  • 08.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |