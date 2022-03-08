Учёные из Великобритании предположили, что Стоунхендж мог являться древним солнечным календарём. Об этом сообщили специалисты Борнмутского университета.

Стоунхендж, как уточняется, был построен около пяти тысяч лет назад. Расположение его камней могло, по предположению учёных, использоваться для отслеживания солнечного года. При этом продолжительность года, согласно этому предположению, составляет 365,25 дня.

Археолог Тимоти Дарвилл заявил, что камни внешнего круга указывают на 30 дней в месяце. Камни внутреннего круга являются временами года. При этом в месяце было три недели по 10 дней каждая.

Похожий календарь существовал ещё в Средиземноморье около трёх тысяч лет назад. Позже его приняли в Египте. Вероятно, что люди, построившие Стоунхендж, вдохновились этим календарём.

О том, что Стоунхендж был календарём, предполагалось и ранее. Так, учёные установили, что если встать в центре конструкции, то во время летнего и зимнего солнцестояний солнце будет находиться под особыми камнями.

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