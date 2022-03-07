Джо Байден, лидер Соединенных Штатов Америки, запланировал поездку в Саудовскую Аравию. Цель визита – просьба к правительству государства добывать больший объем нефти. Информацию сообщает американский ресурс Axios, ссылаясь на собственные источники.

Ранее американский президент все больше выступал с критикой Эр-Рияд, но теперь же, когда стоимость нефти стремительно растет вверх, пересмотрел свои приоритеты. Теперь Байден изменил свой подход и планирует нормализовать отношения с Саудовской Аравией.

При этом Белый дом не стал давать комментарии относительно предстоящей поездки президента. Его представители отметили, что большая часть информации об этом является ни чем иным, как «преждевременной спекуляцией».

Ранее стало известно, что в понедельник 7 марта, стоимость нефти марки Brent побила рекорд и стала выше 130 долларов за один баррель.