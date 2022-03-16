Несколько тысяч американских морских пехотинцев и моряков входят в число примерно 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и стран-партнеров, принимающих участие в крупнейших военных учениях в Норвегии со времен окончания холодной войны. Об этом сообщает американское военное издание Stars & Stripes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Проводимые раз в два года на севере Европы учения НАТО Cold Response («Холодный ответ») стартовали в понедельник и включают маневры наземных, морских и воздушных сил. Рекордное количество участников учений этого года было подтверждено за несколько месяцев до их начала. Многие действия в рамках Cold Response запланированы в районах, расположенных менее чем в 300 км от российско-норвежской границы.

=«Я думаю, что эти учения являются хорошим дополнением, хорошим дополнением к продолжающемуся усилению восточного фланга (альянса), которое происходит с начала российского вторжения», — сказал Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. телефонное интервью Stars and Stripes.

Второй экспедиционный корпус морской пехоты США является крупнейшим американским военным подразделением, участвующим в Cold Response, заявил на брифинге на прошлой неделе представитель министерства обороны Джон Кирби, уточнив, что в учениях примут участие около 3000 морских пехотинцев.

Боевые группы 2-го авиакрыла морской пехоты, 2-й дивизии морской пехоты, 2-й информационной группы MEF и 2-й группы логистики морской пехоты проведут многочисленные полевые учения за Полярным кругом и за его пределами, уведомило Европейское командование США. Оно также сообщило, что третий батальон 6-го полка морской пехоты будет тренироваться вместе с союзниками на голландском десантном транспортном корабле Rotterdam.

В целом в учениях Cold Response принимают участие около 220 самолетов и более 50 кораблей, а общее число участников более чем удвоилось по сравнению с последними учениями в 2020 году. Норвежские военные отмечают, что это делает их крупнейшими учениями под руководством Норвегии за более чем три десятилетия.

И американские, и норвежские официальные лица пытались развеять опасения, что учения «Холодный ответ» могут обострить напряженность в отношениях между НАТО и Кремлем. Тем не менее, «Москва отклонила предложение понаблюдать за учениями в этом году, несмотря на то, что принимала подобные приглашения в прошлом», – заявил ранее в этом месяце правительственному телеканалу NRK генерал-лейтенант Ингве Одло, глава норвежского генштаба.

Норвегия является давним членом НАТО, тогда как другие скандинавские страны Швеция и Финляндия таковыми не являются, но считаются Североатлантическим альянсом важными «партнерами в сфере безопасности». В этом качестве и Швеция, и Финляндия участвуют в Cold Response.

Аналитики США и НАТО в целом согласны с тем, что потенциальная «российская атака» в скандинавском регионе – будь то открытая и традиционная или скрытая и гибридная – в настоящее время остается крайне маловероятной. Отметив это лишь мимоходно, Stars and Stripes в своей публикации гораздо больший акцент делает на «опасениях по поводу возможной российской агрессии в Арктике, которые усилились за последнее десятилетие вместе с наращиванием Кремлем военной мощи в регионе».

По мнению американского издания, подтверждением важности арктического региона для Москвы стало то, что в 2020 году президент Владимир Путин повысил статус Северного флота России до уровня военного округа, объединив большую часть арктических сил страны под его единым командованием.

«Штаб Северного флота находится примерно в 90 милях от границы России с Норвегией», – преподнесли в Stars and Stripes эту давнюю географическую очевидность как важный фактор якобы «усиливающейся российской угрозы», при этом напрочь «забыв» напомнить про ускоренное наращивание военной инфраструктуры США и НАТО в регионе Северной Европы.