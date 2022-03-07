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Российские финансовые эксперты рассказали, как хранить свои сбережения дома. Об этом сообщает издание “Известия”.

Как сообщается, сейчас многие люди начали из-за санкций снимать со счетов свои деньги. По словам преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, хранить деньги дома стоит в каком-нибудь достаточно тёмном месте. Он отметил, что следует подобрать место подальше от источников света и с комфортным уровнем влажности.

Кроме того, деньги можно поместить в вакуумные упаковки. Это поможет защитить их от влаги и температурных колебаний, а также от ультрафиолета и прочих факторов, которые могут повредить деньги. Хранить купюры можно и в стеклянной банке или в пластиковом контейнере.

В книгах оставлять купюры эксперт не советует – на них может отпечататься краска. Не стоит гладить утюгом купюру – это может стереть с ней особые знаки.

Ранее в Центробанке рассказали, как теперь работают pay-сервисы. Как было отмечено, рекомендуется носить с собой пластиковую карту, чтобы избежать проблем с оплатой.

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  • Анна
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