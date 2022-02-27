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Специалисты Центрального Банка рассказали, как в России работают теперь сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Как было заявлено, эти сервисы продолжают работать для любых карт, кроме тех, которые были выпущены пятью банками, попавшими под самые жесткие санкции. Это, как уточняется, пять банков: ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и банк «Открытие».

В остальных случаях карты будут работать без каких-либо ограничений, ими можно будет оплачивать любые товары или услуги. Однако специалисты также советуют носить всегда с собой пластиковую карту, так как в некоторых ситуациях могут возникнуть проблемы с оплатой при помощи указанного сервиса.

Это может произойти в том случае, если онлайн-магазин или POS-терминал (устройство для совершения оплаты) обслуживается одним из пяти указанных выше банков. Оплатить в этом случае товар или услугу при помощи pay-сервиса не получится, но ограничение не распространяется на пластиковую карту.

Недавно мы сообщали, что из-за санкций в России могут перестать работать Windows и Microsoft Office. Но, по словам эксперта, критичной эта проблема не станет.

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  • 27.02.2022
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