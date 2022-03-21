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Специалисты из Японии нашли область в мозге, которая активна, когда люди смотрят на возлюбленных. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Ранее учёные установили, что, когда человек смотрит на привлекательных людей, у него активизируются определённые зоны мозга. Они влияют на удовольствие, формирование зависимостей, и так далее. Теперь учёные исследовали влюбленных людей.

В исследовании участвовали 46 мужчин 20-29 лет, при это у каждого из них имелась партнёрша. Затем их мозг исследовали при помощи магнитно-резонансной томографии. Во время исследования участникам требовалось отвечать на вопросы, и в случае правильного ответа им демонстрировалась фотография их партнёрш или незнакомых женщин. На фотографиях и у незнакомых женщин, и у возлюбленных было радостное лицо.

Выяснилось, что когда мужчины ожидали появления фотографии их партнёрши, у них была активной зона в прилежащем ядре. В дальнейшем учёные намереваются изучить это более подробно.

Ранее учёные установили, что мозг сохраняет рабочую память в электрическом поле. Ранее считалось, что за это отвечают нейроны.

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