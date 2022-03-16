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Специалисты Института памяти и обучения Пикауэра и Лондонского университета считают, что постоянство рабочей памяти человека объясняется не активностью нейронов, а электрическим полем, которое создаётся сразу группой клеток.

Как сообщается, в теории в рабочей памяти, пока выполняется одна задача, должны быть задействованы одни и те же нейроны до тех пор, пока задача не будет выполнена. Однако в действительности нейроны меняются – сначала активны одни, потом они замолкают и начинают работать другие. Выполняемая задача же не меняется. В связи с этим и было предположено, что необходимо смотреть за активностью всего электрического поля, создаваемого вокруг нейронных цепочек.

Но тут возникает другая проблема – напрямую изменить это поле невозможно. Сделать это получилось лишь при помощи информации, полученной при помощи имплантов с электродами и ЭЭГ, а также за счёт математических методов.

В итоге было установлено, что постоянство памяти поддерживается за счёт постоянства поля. Какие нейроны при этом были задействованы, не так важно. Но если менялась выполняемая задача, то менялось и само поле.

Ранее специалисты рассказали, что сохранить молодость мозга можно при помощи спорта и ментальных тренировок. Также было отмечено, что необходимо разнообразие в занятиях.

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