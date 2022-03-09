С 10 марта оплата покупок с карт зарубежных платёжных систем станет недоступна в Apple Pay и Google Pay. Соответствующее сообщение сделал Центробанк РФ.

При этом самими картами, выпущенными в России, можно продолжать пользоваться как обычно до истечения их срока действия. Финансовый регулятор объяснил это тем, что транзакции внутри страны проводятся через отечественную платёжную систему.

Ещё одно ограничение – по картам Visa и Mastercard нельзя будет оплатить покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также пользоваться за границей. Всё это последствия санкций, которые ввели западные страны в отношении России из-за специальной военной операции в Донбассе.

В Центробанке отмечают, что альтернативой картам иностранных платёжных систем для россиян могут стать карты системы “МИР”. Их выпускает более 80 банков. Впрочем, пользоваться картами “МИР” кроме России можно только в 10 странах.