Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Владимир Соловьев высказался насчёт Анатолия Чубайса, который покинул Россию.

Как сообщается, Анатолий Чубайс является политиком и экономистом, до 2020 года он занимал должность председателя правления АО «Роснано». Затем он получил пост специального представителя президента по вопросам устойчивого развития. Согласно последней информации, Чубайс покинул Россию и сейчас находится с женой в Стамбуле. Однако эта информация не подтверждена.

В своём Telegram-канале Соловьев высказался насчёт информации, согласно которой Чубайс уехал из России. Так, он заявил, что испытывает неловкость из-за того, что Чубайс не посидел на дорожку.

«Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…», – указывается в сообщении Соловьева.

Ранее о своём отъезде из России сообщил комик Данила Поперечный. Объясняя своё решение, он заявил, что боится за свою жизнь.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский из-за трусости не признает Крым российским

Зависимость от Соединенных Штатов и банальная трусость не позволяют президенту Украины Зеленскому признать Крым российским, а ЛНР и ДНР независимыми республиками. Именно поэтому с ним не о чем вести переговоры

Военкор Коц назвал переломный момент военной спецоперации ВС РФ

Националистические формирования, каркасом которых выступает батальон «Азов» (запрещен в России), продолжают использовать гражданское население Мариуполя в качестве живого щита. Именно это является главной проблемой, которая пока не дает освободить город.

Учёные из России разработали собственное оборудование для работы Интернета

В научном центре “Фотоника” при Пермском Университете исследователи добились успехов в разработке так называемых фотоприёмников. Это устройства, которые преобразовывают оптический сигнал (импульсы света) в электрический. Такое оборудование, в частности, используется
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 23 марта – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 23 марта – ясно, до 7 °C |