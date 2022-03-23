Телеведущий Владимир Соловьев высказался насчёт Анатолия Чубайса, который покинул Россию.

Как сообщается, Анатолий Чубайс является политиком и экономистом, до 2020 года он занимал должность председателя правления АО «Роснано». Затем он получил пост специального представителя президента по вопросам устойчивого развития. Согласно последней информации, Чубайс покинул Россию и сейчас находится с женой в Стамбуле. Однако эта информация не подтверждена.

В своём Telegram-канале Соловьев высказался насчёт информации, согласно которой Чубайс уехал из России. Так, он заявил, что испытывает неловкость из-за того, что Чубайс не посидел на дорожку.

«Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…», – указывается в сообщении Соловьева.

Ранее о своём отъезде из России сообщил комик Данила Поперечный. Объясняя своё решение, он заявил, что боится за свою жизнь.