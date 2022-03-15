Блогер и стендап-комик Данила Поперечный пополнил список знаменитых персон, которые уехали из страны. О своём решении блогер заявил в ролике, который опубликовал на своём YouTube-канале 14 марта.

Поперечный отметил, что не делает вид, будто у него запланирован отпуск. А также признался, что покинул Россию, потому что боится за свою жизнь. Тем не менее блогер сказал, что уехал не навсегда и вернётся в страну уже в самое ближайшее время. Но когда именно, не уточнил.

Со слов Поперечного, просто так отказаться от прошлой жизни он не может, а кроме того, в России у него остаются близкие люди, которые уехать не имеют никакой возможности.

Ранее страну покинул популярный телеведущий Иван Ургант. Вместе с семьёй он уехал в Израиль. Сам Ургант также заявлял, что уехал не надолго и скоро вернётся. По его словам, отъезд связан исключительно с отпуском.