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В Петербурге многие блокадники и ветераны Великой Отечественной войны живут с очень низким достатком. При этом губернатор Александр Беглов часто говорит об уважении к ним, но не пытается подтвердить свои слова улучшением качества их жизни. Об отношении Смольного к пожилым людям рассказала блокадница Изабелла Никитична Гитис.

В первую очередь пенсионерка посетовала на некачественную работу коммунальных служб.

«Вы сами не видите? К дому не подойти. Я уже живу 20 лет здесь. Знаете, есть даже такой анекдот: «Пошла в подворотню и ногу сломала. На то она и подворотня». Посмотрите, не делают. Ну, о чем тут говорить?» – высказалась она.

По ее словам, она пыталась донести до руководства управляющей компании, что ее двор нуждается в уборке. Однако просьбы так и не были услышаны. Это говорит о том, что Смольный не в состоянии проводить качественную социальную политику, особенно для незащищённой группы населения.

«Житель блокадного Ленинграда? Нас (ветеранов, прим. Ред) в этом году даже не поздравили со снятием блокады! Я сижу, никуда не хожу, права свои не качаю. Положено и положено. Я – человек старой закалки, зачем мне ходить, извините, против ветра писать. В этот раз нас даже не поздравили, письмо даже не написали», – сказала Изабелла Никитична.

Вторая проблема, которая волнует петербурженку – финансовая. По словам блокадницы, ее пенсии не хватает на оплату коммунальных счетов и покупку лекарств.

«У меня лекарства, у меня домофон. А мы же как, получим квитанцию, и бежим. <…> Ну вот семь тысяч заплатить (за коммунальные платежи, прим. Ред), за три месяца это 21 тысяча. Есть разница? Ну все это, наверное, не от хорошей жизни», – пожаловалась женщина.

Несмотря на то, что губернатор Александр Беглов заявляет о важности истории, культуры и об особом уважении к ветеранам, на деле ситуация обстоит иначе. Пожилым людям трудно прожить на социальные выплаты, а власть не пытается улучшить их условия жизни.

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