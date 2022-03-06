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Силы ПВО ДНР уничтожили ракеты «Точка-У», запущенные украинскими военными. Соответствующее заявление сделали представители Народной милиции ДНР на своём официальном сайте.

Согласно опубликованной информации, ракеты были уничтожены в субботу, 5 марта. Всего было уничтожено четыре ракеты, при этом их остатки упали в жилых массивах некоторых населённых пунктов.

«Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк», – указывается в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что 5 марта силы ВСУ 32 раза начинали обстрел территории ДНР по 17 районам республики. Были задействованы РСЗО калибром 122 и 155 мм, а также 120 и 82 мм минометы.

Ранее мы сообщали, что под Житомиром было сбито четыре истребителя Су-27 ВВС Украины. Обнаружили их незадолго до атаки.

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