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Неподалеку от Житомира в ходе воздушного боя было уничтожено 4 украинских истребителя Су-27, готовящихся к нанесению удара. Минобороны РФ сообщает, что эти боевые самолеты были обнаружены воздушными машинами ВКС РФ буквально за мгновение до атаки, поэтому единственным выходом оказалась их ликвидация.

В настоящий момент, пишет портал Avia.Pro, подробности боя не известны. Также непонятно, откуда в распоряжении Киева взялись истребители, которые, по сделанным ранее предположениям, были полностью уничтожены еще в первые дни специальной военной операции.

Также имеется информация об еще одном Су-27 украинских ВВС, сбитом неподалеку от Радомышля. Подробности тоже не раскрываются.

Ранее Минобороны заявляло, что почти две тысячи объектов военной инфраструктуры Украины успешно уничтожены. В том числе, под удар попала и авиация, от которой остались лишь единичные самолеты.

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