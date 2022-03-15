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Николай Патрушев, секретарь российского Совбеза, приехал 15 марта во вторник в город Грозный. Там у него запланировано совещание относительно обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском ФО. Об этом проинформировал СМИ Евгений Аношин, пресс-секретарь аппарата Совета безопасности.

Аношин рассказал, что на совещании будут обсуждаться вопросы экономической безопасности, а также дополнительные меры по противодействию террористическим и экстремистским формированиям. Ряд вопросов затронет защиту населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Со слов Аношина, на совещании кроме Патрушева будут присутствовать главы регионов, официальные представители федеральных ведомств и министерств, а также Юрий Чайка, представитель российского президента в Северо-Кавказском Федеральном округе.

Совещания такого рода проводятся каждый год в каждом федеральном округе страны по поручению российского президента. В прошлый раз совещание в этом регионе проводилось в Ставрополе в 2021 году, в феврале.

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