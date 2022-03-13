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Южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил обновление для своих мобильных гаджетов. Одним из главных нововведений стала возможность регулировать их производительность.

Пока обновление выпущено только для пользователей в Южной Кореи, но в скором времени оно будет доступно и для владельцев техники Samsung по всему миру. Регулировка производительности позволяет самостоятельно устанавливать загруженность оперативной памяти и процессора.

Особенно полезными изменения станут для тех, кто использует смартфон для игр. Выпустив обновление с функцией регулирования производительности, корпорация таким образом ответила на обвинения в том, что искусственно занижает мощности гаджетов в играх за счёт использования встроенной утилиты.

После появления такой информации Samsung пообещал разобраться с проблемой, а позже выпустил упомянутый апдейт

 

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