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Южнокорейский технологический гигант Samsung меняет подход к продажам своих бюджетных моделей смартфонов и субфлагманам. В скором времени зарядные устройства больше не будут поставляться в комплекте с такими телефонами. Об этом пишет издание SamMobile.

Журналисты издания уверяют, что Samsung уже предупредил о соответствующих изменениях своих европейских партнёров и ретейлеров.

Для южнокорейской компании такое решение – не новое. Ранее Samsung отказался от “зарядников” в комплектах со своими флагманскими моделями. Теперь изменения коснуться и более дешёвых смартфонов. В самой компании отказ от зарядных устройств объясняли заботой об экологии.

Эксперты уверены, что сообщение в SamMobile похоже на правду. Однако сомневаются, что дело только лишь в беспокойстве компании об окружающей среде. Вероятно, что Samsung таким образом пытается повысить прибыль от продажи относительно недорогих телефонов, снижая издержки за счёт изменений в комплектации.

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