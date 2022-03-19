Россиянам рассказали о новой выплате, которую они смогут получить уже с 21 марта. Об этом сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

Размер выплаты составляет десять тысяч рублей. Однако эта выплата является региональной и получить её могут только жители столичного региона. Кроме того, предназначается пособие исключительно для пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Но и этим людям необходимо выполнить определённые условия для получения выплаты.

Так, необходимо пройти процедуру вакцинации или ревакцинации от коронавируса. Выплата будет пенсионерам положена, если они поставят прививку до 31 марта. После этого им необходимо будет написать заявление. Уточняется, что пособие выплачивается взамен подарочного набора, который выдаётся всем пожилым людям.

Начислять деньги за прививку должны начать уже с 21 марта. Получить деньги можно будет до окончания весны.

Ранее россиянам сообщили о выплате от ПФР, которую можно получить в марте. Её размер составляет 20 500 рублей.